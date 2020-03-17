В Казани дворник похитил мужчину и вымогал у него $250 тысяч

В полицию обратился 33-летний казанец с заявлением о совершенных в отношении него разбое и вымогательстве. Потерпевший рассказал, что на одной из парковок города на него напал дворник.

Злоумышленник выбрал момент и напал на мужчину, когда тот садился в свою машину. Он кинулся на водителя, нанес ему несколько ударов, надел наручники и затолкнул на пассажирское сидение.

Далее «дворник» пристегнул 33-летнего мужчину ремнем безопасности, привязал его капроновыми колготками к подголовнику и надел ему на голову балаклаву. Затем злоумышленник сел за руль и выехал с парковки.

Остановившись через некоторое время, налетчик, угрожая потерпевшему убийством, стал требовать у него $250 тысяч. Такой суммы при себе у мужчины не оказалось, но он пообещал выплатить ее позже. Нападавший согласился и забрал видеорегистратор и 21 тысячу рублей из кошелька потерпевшего, после чего скрылся.

Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 и частью 3 статьи 163 УК РФ. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила шапку предполагаемого преступника, балаклаву, наручники.

Изучив записи с видеокамер, полицейские установили личность подозреваемого.

По данным источников «Реального времени», подозреваемый является жителем Ленинградской области. Он потерял деньги в результате действий фирмы, к деятельности которой считал причастным потерпевшего. Мужчина выследил его дистанционно, затем приехал сюда и продолжил слежку, в том числе и под видом дворника.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

