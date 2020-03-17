Росреестр Татарстана приостановит прием граждан из-за коронавируса

Управление Росреестра по Татарстану с 18 марта приостанавливает прием граждан во всех своих отделах. Такое решение было принято с целью снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции.

«Таким образом, личный прием граждан, а также консультирование граждан, которое еженедельно проводится в Казани по адресу: ул. Авангардная, 74 (7-й подъезд), временно приостановлено — до особого распоряжения. Данные меры также действуют и в территориальных отделах Управления Росреестра по Республике Татарстан», — говорится в сообщении ведомства.

Консультации будут проводиться по номерам, указанным на официальном сайте Росреестра, а также по Skype. Обращения граждан с завтрашнего дня будут приниматься почтовым отправлением и по электронной почте.