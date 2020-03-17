Айрат Хайруллин: «У любого кризисного явления есть темная и светлая сторона»

Фото: Максим Платонов

Министерство на удаленке: кто, как не Минцифра?

Татарстан в условиях пандемии коронавируса будет все активнее переводить активность в онлайн. Это было ясно еще до начала брифинга главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина о национальном проекте «Цифровая экономика». Это был, вероятно, первый брифинг в истории кабмина РТ без журналистов в зале: представители прессы смотрели на министра через окно плеера в YouТube и задавали вопросы в чатах — в мессенджерах и по видеосвязи.

Хайруллин рассказал, что в режим работы онлайн переходит и часть сотрудников министерства — например, на удаленку перевели сотрудников подведомственного Минцифре «Центра цифровой трансформации РТ». Но особых распоряжений по максимальному переводу чиновников на удаленную работу не поступало.

Министр умеет находить оптимистичные вещи даже в такой грозной штуке, как эпидемия: например, он заявил, что коронавирус в чем-то даже помог распространению цифровой экономики. Появилось широкое поле для внедрения IT-решений.

— У любого кризисного явление есть темная и светлая сторона. Все возможности, которые сейчас предоставляет цифровая экономика, однозначно произведут положительный эффект, — полагает министр.

В разговоре о защите здоровья вспомнили и закон о телемедицине: Хайруллин рассказал, что в Альметьевске телемедицина уже используется при консультациях сельских жителей — пациента связывают с врачом из ЦРБ. Более того, врач удаленно может снять ЭКГ, замерить давление, измерить холестерин и сахар при помощи приборов на месте. По итогам такой консультации врач может принять решение о госпитализации.

В Альметьевске телемедицина уже используется при консультациях сельских жителей — пациента связывают с врачом из ЦРБ. Фото zt116.ru

Как в Татарстане учат детей через YouТube

Журналисты поинтересовались, как в Татарстане будет организовано дистанционное обучение для студентов (подавляющее их большинство уже перевели на дистанционное обучение) и — в ближайшей перспективе — для школьников. Отвечать на вопрос о студентах Хайруллин оставил ректорам вузов, а вот про школы рассказал:

— В Татарстане есть система электронного образования — вы в ней смотрите, например, оценки детей и домашние задания. В ней есть технические инструменты, которые позволяют в том числе проводить обучение на дому. Учитель при этом может находиться в школе или дома. Есть платформа «Учи.ру», есть платформа «Якласс». Не хочу их как-то рекламировать, но они позволяют любому учителю в Татарстане организовать надомное обучение для своих подопечных.

Но, судя по словам Хайруллина, учителя в Татарстане пока предпочитают использовать зарубежную, более известную всем платформу — YouТube. Уроки там проводятся в формате стрима на канале учителя.

— Учитель ведет стрим, идет урок, ученики сидят дома. В комментариях ученики оставляют какие-то вопросы. Таким образом, и учитель выполняет свои функции, и процесс образования не останавливается, — описал процесс спикер.

Сколько таких учителей в Татарстане, Хайруллин не уточнил, только добавил, что речь идет о «наиболее продвинутых» в техническом плане преподавателях.

Судя по словам Хайруллина, учителя в Татарстане пока предпочитают использовать зарубежную, более известную всем платформу — YouТube. Фото mordovmedia.ru

Как бороться с «киберкоронавирусом»: советы Хайруллина

На фоне распространения коронавируса активизировались интернет-мошенники — это сегодня констатировали в «Лаборатории Касперского». Обратил на это внимание и Хайруллин:

— Наряду с гигиеной рук, которая сейчас как никогда важна, не будем забывать и об информационной гигиене. В существующих условиях важно проверять источники новостей, не верить фейковым новостям и не поддаваться панике.

СМИ этим утром ввели в обиход понятие «киберкоронавирус» — способы интернет-мошенничества, привязанные к коронавирусной инфекции как к событию. Так, сообщалось о сборах пожертвований якобы в помощь пострадавшим от инфекции и о фейковых рассылках от Всемирной организации здравоохранения. С волной фейк-ньюс столкнулись и татарстанцы — по мессенджерам гуляют уже сотни сообщений с недостоверной информацией, которую официально опровергают госорганы.

Про «киберкоронавирус» спросили и Хайруллина — ему сначала пришлось погуглить, о чем же на самом деле идет речь. Оказалось, что это банальный фишинг — «от лица» Всемирной организации здравоохранения.

— Первое: никакие письма от незнакомых лиц и организаций открывать не надо, это та самая цифровая гигиена. И ни один банк никогда не потребует от вас вводить какие-то данные по телефону. «Киберкоронавирус» — это обычное социальное мошенничество. Это никак не связано с коронавирусом, это связано со страхом за свое здоровье, а мошенники говорят: «Ты перейди [по ссылке], мы там тебе что-то расскажем, только ты еще заодно данные введи».

С волной фейк-ньюс столкнулись и татарстанцы — по мессенджерам гуляют уже сотни сообщений с недостоверной информацией, которую официально опровергают госорганы. Фото Максима Платонова

70% госуслуг станут электронными

Между тем цифровая трансформация в Татарстане продолжается полным ходом. В республике в рамках нацпроекта намерены нарастить к концу 2022 года долю госуслуг, оказываемых в электронном виде, до 70%, это на два года раньше, чем заявлено в федеральном нацпроекте. Сейчас доля электронных госуслуг составляет 42,5%.

Достигать этого министерство планирует несколькими путями. Например, собираются построить «клиентоцентричную» модель работы госорганов в онлайн. Хайруллин объяснил новую модель и ее отличие от существующего порядка:

— Сейчас сервисы выстроены от ведомств, и жители вынуждены обращаться в разные органы для решения одной задачи. Если вы решите построить дом для индивидуального проживания, надо будет совершить 21 визит в различные инстанции и потратить более 53 часов личного времени. Как это будет выглядеть потом: при обращении гражданина ведомства будут обращаться к единой системе. Сервисы формируются под запросы граждан, а не органов власти.

Яркий пример — несколько сервисов, которые разрабатывает Минцифра, с местоимением «Я» в названии: «Я строю» или «Я — гражданин».

Еще Хайруллин показал алгоритм работы с обращением граждан за госуслугами — из представленных в ней десяти этапов только два выполняются человеком (принимается решение по заявке гражданина и ее согласование), еще два — человеком с помощью виртуальных помощников.

Наконец-то в МФЦ появятся криптокабины, в которых будут выдавать и биометрические загранпаспорта, а не только старого образца (как это происходит сейчас).

В республике намерены нарастить к концу 2022 года долю госуслуг, оказываемых в электронном виде, до 70%. Фото Гуландам Фатхуллиной

Татарстан, как один из флагманов цифровой революции в бюрократической среде, намерен делиться IT-решениями с другими субъектами и федеральным центром, причем такой обмен будет двусторонним. Таким образом, татарстанская система госуслуг сможет не только запускать собственные сервисы, но и включать в себя сервисы, разработанные в других субъектах РФ и хорошо там себя показавшие.

Александр Артемьев