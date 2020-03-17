Минздрав РТ: в республике нет ни одного госпитализированного с подозрением на коронавирус

В Татарстане нет ни одного человека с подозрением на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Минздрава РТ Татарстана Альфия Хасанова.

Она уточнила, что в республике есть люди, находящиеся на карантине, однако у них также нет подозрения на коронавирус, передает «Интерфакс».

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова отметила, что в Татарстане отправили под медицинское наблюдение 253 человек в связи с вирусом. По ее словам, речь идет о людях, обратившихся на горячую линию Роспотребнадзора РТ после приезда из-за рубежа.

«Они очень убедительно относятся к своему здоровью. Поэтому на всякий случай обращаются. Любое обращение не получает отказа. Поэтому все, у кого есть сомнения по состоянию здоровья, на меднаблюдении», — передает «Коммерсант» слова Галимовой.