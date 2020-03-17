В Татарстане осудили женщину, которая пыталась съесть сверток с наркотиками

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В Агрызском районе Татарстана женщину осудили на 3,5 года колонии условно за приобретение наркотиков. При задержании она пыталась съесть сверток с запрещенным веществом.

Женщина заказала сверток через интернет и забрала его «посредством закладки» в Ижевске. В этот же день ее задержали в Агрызе. При этом она попыталась проглотить сверток с наркотиками.

Избавиться от улик подсудимой не удалось — наркотическое средство было обнаружено и изъято. Суд приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

На въезде в Набережные Челны автоинспекторы задержали 22-летнего наркодилера из Санкт-Петербурга, перевозившего запрещенные вещества для продажи в Казани, Набережных Челнах, Челябинске, Омске и Новосибирске.

