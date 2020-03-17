Новости происшествий

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане осудили женщину, которая пыталась съесть сверток с наркотиками

12:40, 17.03.2020
В Татарстане осудили женщину, которая пыталась съесть сверток с наркотиками
Фото: Реальное время

В Агрызском районе Татарстана женщину осудили на 3,5 года колонии условно за приобретение наркотиков. При задержании она пыталась съесть сверток с запрещенным веществом.

Женщина заказала сверток через интернет и забрала его «посредством закладки» в Ижевске. В этот же день ее задержали в Агрызе. При этом она попыталась проглотить сверток с наркотиками.

Избавиться от улик подсудимой не удалось — наркотическое средство было обнаружено и изъято. Суд приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

На въезде в Набережные Челны автоинспекторы задержали 22-летнего наркодилера из Санкт-Петербурга, перевозившего запрещенные вещества для продажи в Казани, Набережных Челнах, Челябинске, Омске и Новосибирске.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров