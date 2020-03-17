В Челнах молодой человек получил 3,5 года за шантаж подростка

В Набережных Челнах на 3,5 года осудили местного жителя Ильнура Багаутдинова за запугивание несовершеннолетнего и хищение IPhone 6.

Как сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда, в январе 2019 Багаутдинов запугал несовершеннолетнего подростка и забрал у того IPhone 6 стоимостью 5000 рублей. В октябре он, используя надуманный повод о якобы причастности несовершеннолетнего к распространению наркотиков, шантажировал и отнял у него 10 000 рублей.

В итоге полиция задержала молодого человека. Вину он признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 5 месяцев в колонии общего режима.

