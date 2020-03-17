Бывшего зампредседателя Челнинского горсуда обвиняют в смертельном ДТП

В Набережных Челнах экс-заместителя председателя городского суда Набережных Челнов подозревают в смертельной аварии, в которой погибла врач-стоматолог.

Как считает следствие, 15 сентября судья за рулем автомобиля Hyundai превысил скорость, в результате чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В аварии погибла 44-летняя врач-стоматолог Юлия Баженова. Сам судья был доставлен в реанимацию и перенес несколько операций.

Высшая квалификационная коллегия судей по ходатайству главы Следкома РФ Александра Бастрыкина согласовала возбуждение уголовного дела. Сам судья признался, что не помнит обстоятельств аварии, но не возражает против своего привлечения к уголовной ответственности, передает Chelny-biz.ru.