Волонтеры в Казани делают ремонт в квартире бабушки, квартира которой сгорела из-за петарды

Фото: кадр видео "Вести-Татарстан"

Волонтеры «Молодежки ОНФ» помогают бабушке из Казани восстановить квартиру, пострадавшую от пожара в новогоднюю ночь. Квартира загорелась из-за попавшей в окно пиротехники.

Виновных в произошедшем так и не нашли. Сын женщины опубликовал пост в интернете с просьбой о помощи. На призыв откликнулись волонтеры, которые решили помочь бабушке с ремонтом. Сейчас в квартира полностью вычищена, там выравнивают стены, сообщают «Вести Татарстан».