Сооснователь «Гражданской обороны» Кузя Уо скончался на 56-м году жизни

Один из основателей группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, известный как Кузя Уо, скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 55 лет.

О кончине музыканта сообщил брат Егора Летова, саксофонист Сергей Летов, также игравший в «Гражданской обороне».

«Умер Костя Рябинов», — написал музыкант в Facebook.

Рябинов и Егор Летов создали «Гражданскую оборону», ставшую легендой российского панка, в 1984 году. Позже Кузя Уо занялся сольными проектами.