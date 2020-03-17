Путин выступит на итоговой коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам 2019 года.

Глава государства лично курирует работу Генпрокуратуры РФ и других правоохранительных и силовых структур, традиционно выступает на их итоговых коллегиях. Так, в конце февраля в Федеральной службе безопасности Путин поставил задачу и для Генпрокуратуры активно вести антикоррупционную работу, обратив особое внимание на целевое использование средств, выделяемых на национальные проекты.

Нынешнее заседание итоговой коллегии станет первым для генпрокурора Игоря Краснова, передает ТАСС. Он занял этот пост 22 января, сменив Юрия Чайку, проработавшего в данной должности почти 14 лет.