Заснувшие водители попадают в ДТП чаще, чем пьяные — видео

Статистика показывает, что уставшие и не выспавшиеся водители попадают в аварии чаще тех, кто выпил лишнего. По утверждениям сомнологов, автолюбители часто недооценивают собственную усталость, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За январь — февраль 2020 года в Татарстане зафиксировано 139 нарушений режима труда и отдыха водителей, рассказал замначальника ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Еще одним неочевидным последствием сна может стать лишний вес. Специалисты утверждают, что его может вызывать храп. Глюкоза неадекватно усваивается из-за нехватки кислорода, рассказала руководитель сомнологического центра Юлия Трошина.

Тем временем в Татарстане храпит каждый 4-й мужчина и каждая 6-я женщина.