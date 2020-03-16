В Казани крупнейшая пробка достигла длины в 3,1 км

В понедельник, 16 марта, самой длинной пробкой Казани стал затор на улицах Кул Гали и Центральная. На этот раз на въезде в Салмачи наблюдался хвост из машин на 3,1 км.

Его пик пришелся на 19.24, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Загруженным оказался участок от улицы Юлиуса Фучика до улицы Мира. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

В числе самых длинных пробок также оказались заторы на улице Мира (2,8 км), Аракчинском шоссе и 2-й Старо-Аракчинской улице (2,7 км), улице Технической (2,3 км), а также улицах Татарстан и Пушкина (2,1 км).