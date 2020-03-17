Марийский рабочий обвинил в серых схемах строителя крымских мостов из Татарстана

Трудовая вахта в Крыму

Строитель Фирдус Файзрахманов из поселка Параньга Республики Марий Эл утверждает, что ООО «Монолитстрой» под руководством Гаптрашита Гибадуллина не выполнило своих обязательств по зарплате перед рабочими, которые строили мосты в Крыму.

По словам Файзрахманова, основную массу рабочих на строительство трех тоннельных мостов и одного путепровода в Крыму ООО «Монолитстрой», зарегистрированное в Казани, набирало в Марий Эл. Всего их было 50—60 человек.

— Работа была вахтовая: сначала по три недели мы проводили там, потом 10 дней дома. Впервые приехали туда летом 2017 года, работали до лета 2019 года. Первые полгода даты выдачи зарплаты не смещались, но потом начали сдвигаться: сначала на 10 дней, потом переходили на следующий месяц. И так все тянулось дальше. В итоге на момент отъезда (я работал бригадиром и участвовал в сдаче мостов в эксплуатацию) — к середине июля 2019 года — задолженность была уже с февраля месяца. Она росла потихоньку, и набралось в итоге полгода задержки, — утверждает Файзрахманов.

«Работники налоговой службы просто смеялись, когда брали у нас объяснения»

ООО «Монолитстрой», как рассказал рабочий, выполнило в Крыму весь объем запланированных работ. Сотрудники были оформлены по договору подряда. Причем по двум договорам: один — с АО «Мосты РТ», второй — с ООО «Монолитстрой». Структура заработной платы, по словам Файзрахманова, была дробной: 15 тысяч в месяц обязывалась платить компания «Мосты РТ», еще 15 тысяч — «Монолитстрой», а «серые остатки» работники получали на руки в конверте от директора «Монолитстроя» по приезду в родной поселок. Основным подрядчиком объектов, как рассказал Файзрахманов, были «Мосты РТ», а «Монолитстрой» выступал в роли субподрядчика.

— При первой налоговой проверке в Крыму нам всем сказали отвечать, что работаем только на «Мосты РТ» и получаем только по 15 тысяч, — рассказывает Файзрахманов. — Работники налоговой службы просто смеялись, когда брали у нас объяснения. Потом, видимо, все проверили — и нас быстренько уволили из «Мостов РТ», непосредственно во время строительства. Всех переписали только на «Монолитстрой» с официальной зарплатой в 30 тысяч. Но договоры на руки никто не получил: только один из рабочих сумел его выудить, а у всех остальных они остались в организации. Вернулись, прошло полгода. Перед тем, как оттуда приехать в поселок, еще будучи в хороших отношениях с руководством, я связался с дочерью руководителя, которая там отвечает за финансовую часть, и спросил у нее: «Я уже запутался, за какое время вы мне заплатили». Она мне все расписала по месяцам и суммам (вместе с серой зарплатой), но потом пропала с радаров.

«Они утверждают, что подпись ваша»

Фирдус Файзрахманов долго переписывался с ООО «Монолитстрой»: по его рассказам, даже «белую» часть зарплаты ему недоплатили, начиная с апреля 2019 года и заканчивая сентябрем. Объяснялось все это тем, что у компании нет новых заказов, рабочих просили потерпеть. Все скриншоты переписки с финансовым отделом имеются в распоряжении «Реального времени».

Когда Файзрахманов отчаялся получить деньги, он решил отстаивать свои права и обратился в прокуратуру. К нему присоединились еще трое коллег: остальные, по его словам, все еще на что-то надеются и ждут.

— В декабре 2019-го мы подали заявление в прокуратуру Советского района Казани, по месту регистрации ООО «Монолитстрой». Началась проверка, и вдруг выяснилось, что они предоставили в прокуратуру приказы о том, что мы в апреле все вчетвером ушли в неоплачиваемый отпуск по собственному желанию. Белую зарплату до апреля нам выплатили, а с тех пор до сентября (до фактического прекращения действия договора) мы якобы были в отпуске. На самом деле в это время мы работали в Крыму на объектах, это могут подтвердить многочисленные свидетели и сотрудники налоговых служб Республики Крым, которые приходили с очередной проверкой и брали письменные объяснения у сотрудников на объекте. Заявлений на отпуск нет, есть только приказ, на котором стоит чужая подпись — она не моя. На что я, уже будучи в прокуратуре, говорю: «Это не моя подпись, посмотрите на других документах и сравните». Сотрудник прокуратуры, которая со мной работала, удивилась, а через некоторое время позвонила и сказала: «Они утверждают, что подпись ваша».

«Для суда у вас нет никаких доказательств»

Заявление рассматривали два месяца. В феврале из прокуратуры, как рассказывает Файзрахманов, ему позвонили и сказали, что в ООО «Монолитстрой» согласны выплатить ему часть долга.

— Когда ознакомился с материалами дела, я спросил: понесет кто-то ответственность за то, что люди ставят подписи на чужих документах? Мне ничего не ответили. Через несколько дней сотрудница прокуратуры перезвонила и говорила, что мне готовы выплатить 150 тысяч рублей. Сказала: «Подумайте. Для суда у вас нет никаких доказательств того, что вам столько должны, это все вилами на воде писано». Но поскольку мне должны 260 тысяч, я буду добиваться суда. У меня есть все доказательства: переписка, фотографии документов, аудиозапись звонка директору ООО «Монолитстрой», свидетельства очевидцев.

Близнецы-«Монолитстрои» и приостановленные операции по счетам

«Монолитстроев» в Казани несколько. Гаптрашит Гибадуллин, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», руководит двумя из них, оба они зарегистрированы в одном здании, но в разных офисах. Судя по ИНН, задолженность перед рабочими по зарплате (если верить Фирдусу Файзрахманову) образовалась у того «Монолитстроя», 30% уставного капитала которого принадлежит АО «Мосты РТ».

На сегодняшний день известно, что ФНС приостановила операции по счетам обоих ООО «Монолитстрой»: у одного из них (того самого, на который оформлялись договоры с рабочими) — 22 февраля 2020 года в ООО «Алтынбанк» (ФНС Республики Крым), у второго — 9 декабря 2019 года в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» (ФНС по РТ).

Связаться с руководством «Монолитстроя», к сожалению, не удалось. «Реальное время» готово предоставить его развернутую позицию на страницах издания.

Людмила Губаева