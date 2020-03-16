Банк ЗЕНИТ снизил ставку по кредиту под залог недвижимости
Банк ЗЕНИТ снизил ставку по потребительскому кредиту под залог недвижимости до 8,89%. Новые условия также распространяются на программу рефинансирования кредитов других банков. В качестве залога банк принимает жилые и коммерческие помещения, находящиеся в собственности как самого заемщика, так и любого физического или юридического лица.
Клиенты могут получить средства на срок от 1 года до 15 лет и на срок от 1 года до 25 лет при рефинансировании кредитов. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области — 20 млн рублей (25 млн рублей при рефинансировании кредитов), для жителей других регионов — 15 млн рублей. Заемщиками могут выступать физические лица, постоянно проживающие и работающие на территории Российской Федерации.
Интеграция систем банка с программным модулем онлайн-оценки объектов залога позволяет оперативно рассчитать стоимость недвижимости. Регистрация залога в Росреестре осуществляется с использованием электронной подписи.
«Кредит под залог недвижимости — один из востребованных продуктов Банка ЗЕНИТ. Его главное отличие от обычного займа в том, что мы даем клиентам возможность получить более крупные суммы на длительный срок. Если по стандартной программе банк выдаст средства в размере до 5 млн рублей на срок не более 7 лет, то под залог имущества сумма возрастает до 25 млн рублей. При этом заемщик может направить деньги на развитие бизнеса, строительство, лечение, отпуск, обучение и другие цели», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.
ПАО «Банк ЗЕНИТ»
Справка
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет Банк ЗЕНИТ, Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым