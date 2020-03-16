В Новой Туре прошел рейд судебных приставов и налоговиков

В технополисе «Новая тура»судебные приставы вместе с сотрудниками налоговой службы арестовали имущество торговцев, которые уклоняются

от уплаты налогов.

«В рамках исполнительного производства о взыскании свыше 250 тысяч рублей

по налоговым платежам было арестовано имущество индивидуального

предпринимателя — свыше 100 пар зимней и сезонной обуви спортивного

стиля, — сообщила пресс-служба УФССП России по Татарстану. — Если гражданин не примет мер к оплате долга, арестованное имущество будет реализовано».



У двух владельцев магазинов женской одежды за долги по налогам в 43 и 34

тысячи рублей был также арестован товар. Кроме того, еще один

должник оплатил долг почти на 130 тысяч рублей на месте, предъявив

судебному приставу квитанцию об оплате. Всего судебные приставы

составили четыре акта описи и ареста имущества на сумму более 200 тысяч рублей.



Совместные рейды судебных приставов и сотрудников налоговой службы

проводятся на регулярной основе с целью сокращения налоговой

задолженности и увеличения поступлений в бюджет.

