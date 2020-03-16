Турцию обвинили в сокрытии заразившихся коронавирусом ради сохранения доходов от туризма

По данным ВОЗ, на 15 марта в Турции было зафиксировано всего пять заболевших коронавирусом. Однако эту страну заподозрили в сокрытии реального числа заразившихся ради сохранения доходов от туризма. Об этом заявил американский профессор Эргин Косйылдырым в интервью изданию The National Interest.

Русские, в большом количестве живущие в Турции, также не склонны паниковать:

— У нас тут все мирно, тихо, солнечно — никаких масок, никакого ажиотажа! Школы закрывают, потому что это просто меры предосторожности. Их закрывают везде, по всем странам. Никаких заболевших, все нормально, мой сын ходит в школу. Никто не чихает, не кашляет вокруг, в аптеках или магазинах никто ничего не скупает массово. Сегодня лично была в Metro — туалетную бумагу и моющие средства не сметают, лежат спокойно. Говорят, что турки коронавируса не боятся, потому что они очень чистоплотные.

Вот, например, три дня назад директор школы, где у меня ребенок учится... Обычная школа пригородов Анталии — школа в Сарысу: директор на свои деньги купил тюбики антисептиков и раздал всем ученикам. В нашей школе такое можете представить? На улицах в масках никого, — поделилась впечатлениями Юлия Иванова.



Подробнее о том, как переживают вирус в других странах, в материале «Реального времени».

