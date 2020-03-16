Корея приостановила торговлю на бирже из-за пандемии

С сегодняшнего дня торговля на бирже в Республике Корея приостановлена — причиной объявлена пандемия коронавируса. Запрет касается только коротких продаж, то есть операций, когда инвесторы распродают активы, на которые и в дальнейшем ожидается падение цен. Действовать запрет будет в течение полугода.

Эпидемия в Южной Корее была объявлена еще в конце февраля, когда количество заболевших превысило тысячу человек, сейчас их более 8 тысяч. Правительство прекратило заседания, а здание было обработано. В аптеках начался дефицит медикаментов, а люди выходят на улицу только в масках.



Подробнее о том, как переживают вирус в других странах, в материале «Реального времени».

