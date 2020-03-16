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Россиянам будут поступать СМС-сообщения о размере будущей пенсии

07:59, 16.03.2020
Россиянам будут поступать СМС-сообщения о размере будущей пенсии
Фото: realnoevremya.ru

Россияне старше 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере будущей пенсии. Соответствующий законопроект готовит Минтруд РФ.

Подобные сообщения будут приходить без заявлений раз в три года. Предполагается, что граждане, изучив примерный размер пенсии, смогут предпринять шаги к увеличению размера выплат. В сообщениях также будут отражены параметры, используемые для расчета выплат и информация о пенсионных накоплениях.

Также законопроект подразумевает беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности, пишут «Известия».

Общество Татарстан
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