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Вадим Евсеев: «А почему не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»?»

20:43, 15.03.2020
Вадим Евсеев: «А почему не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»?»
Фото: vk.com/ufafc

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча 22-го тура РПЛ, в котором уфимский клуб сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0).

— У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат.

— Согласны, что «Уфа» показывает антифутбол?

— А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были!

— Ни одного гола в 3 матчах.

— У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»? 22-й тур, а мы пропустили 19 голов, — сказал Евсеев в эфире канала РПЛ на Youtube.

СпортФутбол Башкортостан
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