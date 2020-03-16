В Саратовской области автобус с пассажирами из Азербайджана и Казахстана попал в ДТП

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Частный автобус с 30 гражданами Азербайджана и Казахстана попал в ДТП на трассе в Саратовской области. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

«По предварительным данным, водитель частного, не рейсового автобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Пострадавших нет. На место оперативно выдвинулись представители администрации Ивантеевского района, спасатели областной службы спасения и все остальные заинтересованные структуры, включая ГИБДД. После ремонта на дороге своими силами продолжили движение самостоятельно», — цитирует «РИА Новости» представителя регионального управления МВД.

По его словам, автобус следовал из Баку через Дагестан в Самару.