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Гала-концерт XXVI фестиваля Международного союза КВН «Республика» пройдет в Казани без зрителей

15:27, 15.03.2020
Гала-концерт XXVI фестиваля Международного союза КВН «Республика» пройдет в Казани без зрителей
Фото: vk.com/kvnrt

Из-за введения особого режима в Татарстане, который исключает возможность проведения массовых мероприятий, Гала-концерт XXVI фестиваля официальной лиги Международного союза КВН «Республика» пройдёт в телевизионном формате. Он должен был состояться сегодня в 18:00 в КСК «Уникс».

С купленным на гала-концерт билетами можно будет посетить финала лиги «Республика» 21-22 мая.

«Приносим свои извинения перед зрителями и напоминаем, что это всё делается с целью предотвращения распространения болезни на территории Республики Татарстан», — сообщает пресс-служба Минмола РТ.

Запись гала-концерта в ближайшее время можно будет увидеть на YouTube-канале КВН РТ и на телеканале ТНВ.

ОбществоКультура Татарстан
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