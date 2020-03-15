В Татарстане три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей

Накануне в Татарстане на дороге Кузайкино — Нурлат столкнулись Lada Kalina и Mitsubishi Outlander. В результате аварии погибли три человека.

Столкновение произошло приблизительно в 23.45, сообщает пресс-служба МВД по РТ. По предварительным данным, 19-летний водитель Lada превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там отечественный автомобиль врезался в Mitsubishi.

На месте происшествия скончались водитель отечественного авто и его 16-летняя пассажирка, а также водитель иномарки 1965 года рождения.