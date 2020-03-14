«Арсенал» — «Рубин»: Уремович, Абильдгор и Макаров начнут в старте

Стал известен состав казанского «Рубина» на матч 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий произвел несколько изменений по сравнению с игрой с «Крыльями Советов» (0:1). Так, с первых минут матча в старте начнет защитник Филип Уремович, который заменит Пабло Сантоса. В центре поля появится Оливер Абильдгор, а на краю атаки сыграет Денис Макаров.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Старфельт, Уремович, Данченко — Коновалов, Абильдгор, Подберезкин — Макаров, Зурико, Игнатьев.