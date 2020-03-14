Опрос: больше половины россиян считают свой доход не соответствующим объему работы и навыкам

57% россиян считают, что их доход не соответствует объему работы и навыкам. Это следует из результатов опроса «Райффайзенбанка», проведенного среди 1,2 тыс. человек в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Еще 26% опрошенных довольны своей зарплатой и только 1% считает, что им переплачивают.

Большинство хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей в месяц, однако такой доход получают только 23% опрошенных. Роста доходов в 2020 году ждут 36% россиян, еще 27% не рассчитывают увеличить свой заработок, а 37% затруднились делать прогнозы, передает ТАСС.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек в крупных и небольших российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.