Сегодня в Татарстане возможны осадки в виде мокрого снега и до +6 градусов

В воскресенье, 15 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4 — 9 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +1°С до +6°С. В Казани возможно от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до +5°С.