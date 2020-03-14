МЧС: в Татарстане на реке Малый Черемшан уровень воды поднялся на 3,4 м

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское управление МЧС сообщило, что на реке Малый Урняк за сутки уровень воды вырос на 342 см. Также за сутки подтопило еще один мост и участок дороги.

Теперь затопленными на территории республики остаются три низководных моста и участок грунтовой дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

На Куйбышевском водохранилище, рядом с Верхним Услоном вода приближается к критической отметке в 54,24 м. За сутки уровень воды вырос на 8 см и достиг 52,76 м.

На Нижнекамском водохранилище наоборот уровень воды опустился на 15 см и отдалился от опасной отметки (65,9 м), достигнув 63,04 м.

На реках республики продолжается интенсивный подъѐм уровней воды. В большинстве случаев уровень вырос от 8 до 88 см. Максимальная суточная прибыль воды отмечена на реках Берсут, Шошма, Мѐша (от 100 до 140 см), Казанке (+140 см), Малый Черемшан (+342 см).

По-прежнему под водой мосты через Свиягу в двух местах: у села Кият и у села Черки-Кильдуразы. Также затоплен мост через Большой Черемшан возле села Урняк.

Кроме того, затоплен участок дороги через Казанку в Арском районе.