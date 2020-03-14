Совфед утвердил результаты рассмотрения поправок в Конституцию региональными парламентами

В субботу Совет Федерации утвердил результаты рассмотрения поправок в Конституцию РФ региональными парламентами. Против проголосовал только один сенатор.

«После принятия указанного постановления Советом Федерации оно будет направлено президенту РФ и в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ», — цитирует сенатора Андрея Клишаса пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала грядущее общероссийское голосование по поправкам важнейшим политическим событием.

Напомним, на этой неделе Госсовет Татарстана поддержал проект поправок в Конституцию. Среди них есть гарантии ряда социальных благ, например, соответствие минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Также среди поправок есть обнуление президентских сроков Путина и упоминание о русских как о государствообразующем народе.