В Казани может появиться университет речного и морского транспорта

Власти Татарстана планируют создать в Казани университет речного и морского транспорта. Он должен получить международную сертификацию, как аналогичный вуз в Нижнем Новгороде.

Соответствующее решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказал накануне мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом он упомянул во время посещения новой библиотеки в Адмиралтейской слободе, передают «Казанские ведомости».

Как сообщается на сайте казанской мэрии, градоначальник также отметил усилия городских властей по ремонту дорог и социальных учреждений района и планы по благоустройству Сада рыбака.