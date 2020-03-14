Новости общества

11:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани может появиться университет речного и морского транспорта

09:38, 14.03.2020 1
В Казани может появиться университет речного и морского транспорта
Фото: kzn.ru

Власти Татарстана планируют создать в Казани университет речного и морского транспорта. Он должен получить международную сертификацию, как аналогичный вуз в Нижнем Новгороде.

Соответствующее решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказал накануне мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом он упомянул во время посещения новой библиотеки в Адмиралтейской слободе, передают «Казанские ведомости».

Как сообщается на сайте казанской мэрии, градоначальник также отметил усилия городских властей по ремонту дорог и социальных учреждений района и планы по благоустройству Сада рыбака.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:02
    Вроде у нас есть филиал от Нижнего
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров