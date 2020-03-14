В Казани может появиться университет речного и морского транспорта
Власти Татарстана планируют создать в Казани университет речного и морского транспорта. Он должен получить международную сертификацию, как аналогичный вуз в Нижнем Новгороде.
Соответствующее решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказал накануне мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом он упомянул во время посещения новой библиотеки в Адмиралтейской слободе, передают «Казанские ведомости».
Как сообщается на сайте казанской мэрии, градоначальник также отметил усилия городских властей по ремонту дорог и социальных учреждений района и планы по благоустройству Сада рыбака.Общество Татарстан
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