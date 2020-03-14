Казанская библиотека победила в международном конкурсе «Город, где хочется жить»

Библиотека №26 Кировского района Казани стала одним из победителей XII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» — она получила диплом за реализацию проекта «Книжный двор» (интеграция библиотечных практик в медиапространство). Церемония награждения состоялась позавчера в Московском доме национальностей.

Директор сети муниципальных библиотек Резеда Исмагилова рассказала, что библиотека №26 создает читательские подкасты, записывает видеоролики под названием «Читающая нация». Кроме этого, в библиотеке проходят литературные стендапы и лекции по запросу аудитории, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Казани появилась единственная в городе библиотека нового поколения. В нее внедрили новый сервис, который позволяет читателям самостоятельно брать и возвращать книги, не обращаясь за помощью к сотрудникам. Как пояснил заведующий библиотекой Николай Басков, делать это позволяет RFID-система распознавания книг.