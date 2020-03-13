В Казани появилась библиотека нового поколения, где читатели могут сами брать и возвращать книги

В Казани появилась единственная в городе библиотека нового поколения. Она располагается на ул. Клары Цеткин, 11 в Кировском районе. Сегодня ее осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

Реконструкция библиотеки началась в 2018 году, обновленное учреждение открылось в декабре 2019 года. Изначально помещение библиотеки составляло около 400 кв. м, но благодаря новым интерьерным решениям, в том числе обустройству лоджий, его удалось увеличить почти до 500 кв. метров.

В библиотеке внедрили новый сервис, который позволяет читателям самостоятельно брать и возвращать книги, не обращаясь за помощью к сотрудникам. Как пояснил заведующий библиотекой Николай Басков, делать это позволяет RFID-система распознавания книг.

«С помощью единого электронного читательского билета можно взять книгу и так же ее вернуть. Для этого нужно приложить читательский билет и штрих-код книги к специальному автомату», — сказал он, отметив, что для охраны книг установлена специальная противокражная система.

Метшин отметил, что в ближайшее время в Казани планируется продолжить создание современных пространств на базе центральной библиотеки на ул. Вишневского и библиотеки на ул. Мавлютова, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

