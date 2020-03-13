Виктор Кашшаи: «Пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Крыльями» было бы неправильным решением»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал правильным решение арбитра Владимира Москалева не назначать пенальти в ворота казанского «Рубина» в матче 21-го тура против самарских «Крыльев Советов».

— Я смотрел матч по телевизору, был уверен, что ВАР покажет пенальти. Но здесь был офсайд в момент начала атаки. И сразу после этого — эпизод с игрой рукой. Поэтому в России есть ВАР. Пенальти было бы неправильным из-за офсайда, — сказал Кашшаи.

Напомним, на 24-й минуте игры с «Крыльями Советов» защитник «Рубина» Пабло Сантос сыграл рукой в собственной штрафной площади, и арбитр встречи назначил пенальти. После просмотра ВАР, Москалев отменил свое решение из-за выявленного чуть ранее офсайда.

Сама встреча закончилась победой самарцев — 1:0.