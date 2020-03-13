Путин рассказал, почему топ-менеджеры госкомпаний получают миллионные зарплаты

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, почему у глав госкомпаний миллионные зарплаты.

По его словам, их непомерно высокий доход можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

Путин отметил, что разговаривал об этом с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что «нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда».

Глава государства подчеркнул, что госкорпорации вынуждены брать иностранных специалистов и платить им соответствующую зарплату. Также он добавил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих подчиненных.

На вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат таких топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета, президент ответил: «Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен».