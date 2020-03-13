Зуев: «Приятно, что, несмотря на результаты «Рубина», болельщики нас все равно поддерживают»

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев поделился мнением о предстоящем гостевом матче 22-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

— Конечно, эмоциональное состояние первые два дня после матча с «Крыльями» было не очень. Но смысла об этом думать уже нет, это прошло, нужно забыть и думать о следующей игре.

Сейчас каждая игра важная. Конечно все понимают, какое у команды турнирное положение. Надеюсь, что это временные трудности, которые мы исправим. Приятно, что, несмотря на результаты, болельщики нас все равно поддерживают.

Что касается удачной серии «Арсенала» на своем поле в матчах с «Рубином», то это всего лишь статистика. Не стоит на этом зацикливаться. Нужно выходить и играть в свою игру, — сказал Зуев.

Игра 22-го тура между «Арсеналом» и «Рубином» состоится 14 марта в Туле.