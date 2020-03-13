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Мидхат Шагиахметов озвучил экономический прогноз на 2020 год

10:01, 13.03.2020
Мидхат Шагиахметов озвучил экономический прогноз на 2020 год
Фото: Реальное время

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заверил, что по задачам, которые поставил президент республики на итоговой коллегии Минэкономики РТ, уже ведется активная работа.

— Что касается прогноза на 2020 год, то сегодня ведется работа по оперативному мониторингу ситуации. Времени прошло еще немного. Мы будем отслеживать ситуацию и просчитывать все возможные варианты развития экономики на 2020 год, — заявил чиновник.

Напомним, что ранее на коллегии Минэкономики РТ президент Татарстана поставил задачу добиться 5%-го роста экономики республики.

ОбществоЭкономика Татарстан
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