В условиях кризиса в Татарстане будут организовывать ярмарки

Для обеспечения татарстанцев продовольственными товарами по доступным ценам в условиях неблагоприятной экономической ситуации в республике при необходимости будет активизировано проведение сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Чиновник отметил, что в целом в Татарстане «организована скоординированная работа по мониторингу и контролю за ситуацией в экономической и социальной сферах для принятия оперативных мер».

Отметим, что ранее Роспотребнадзор представил памятку по профилактике коронавирусной инфекции. Так, россиянам рекомендуют воздержаться от посещения торговых центров, мероприятий в часы пик.