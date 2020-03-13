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В условиях кризиса в Татарстане будут организовывать ярмарки

09:55, 13.03.2020
В условиях кризиса в Татарстане будут организовывать ярмарки
Фото: realnoevremya.ru

Для обеспечения татарстанцев продовольственными товарами по доступным ценам в условиях неблагоприятной экономической ситуации в республике при необходимости будет активизировано проведение сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Чиновник отметил, что в целом в Татарстане «организована скоординированная работа по мониторингу и контролю за ситуацией в экономической и социальной сферах для принятия оперативных мер».

Отметим, что ранее Роспотребнадзор представил памятку по профилактике коронавирусной инфекции. Так, россиянам рекомендуют воздержаться от посещения торговых центров, мероприятий в часы пик.

ОбществоЭкономика Татарстан
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