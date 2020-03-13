В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Фото: "Реальное время"

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заболевание выявлено у сотрудницы постпредства Филиппин при ООН. При этом могут быть заражены все сотрудники постпредства.

О инфицировании стало известно после разосланного письма миссии. В последний раз сотрудница посещала ООН в понедельник, 9 марта. Тогда никаких симптомов заболевания у нее не было. Однако в письме допускают, что все могли быть заражены. Полпредство закрыто на карантин, передает «Коммерсант».