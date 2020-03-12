Правительство Татарстана рекомендовало гражданам ограничить поездки за границу из-за коронавируса

Правительство Татарстана рекомендовало жителям республики ограничить поездки за границу в связи с распространением коронавируса Covid-19. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров на заседании Госсовета.

Также Гафаров попросил депутатов парламента ограничить выезды за границу, передает «Татар-информ».

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала журналистам на брифинге о том, какие меры предпринимаются в республике для того, чтобы защитить граждан от коронавируса. В том числе президент РТ Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки и отменил все загранкомандировки.