Новости общества

17:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэрия Нижнекамска посетила детский сад после жалобы в соцсетях о его плачевном состоянии

17:20, 12.03.2020
Мэрия Нижнекамска посетила детский сад после жалобы в соцсетях о его плачевном состоянии
Фото: mon.tatarstan.ru

В мэрии Нижнекамска опровергли информацию из соцсетей, согласно которой детский сад №12 находится в плачевном состоянии.

Информация об этом была опубликована в ряде пабликов города. По словам пользователей, после капремонта в дошкольном учреждении течет крыша и ничего не работает.

Как уточнили в исполкоме города, в 2018 году детский сад был отремонтирован в рамках республиканской программы капитального ремонта дошкольных образовательных организаций.

Во время капремонта заменили инженерные коммуникации, оконные проемы, дверные блоки, входные группы, санитарные узлы, проведены отделочные работы и ремонт фасада.

Также детсад укомплектовали новой мебелью и техническим оборудованием. Факты, указанные в обращении, не подтвердились, констатировали в мэрии Нижнекамска, добавив, что учреждение находится на гарантийном обслуживании подрядной организации, выполнившей капитальный ремонт.

ОбществоИнфраструктураОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров