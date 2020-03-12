Мэрия Нижнекамска посетила детский сад после жалобы в соцсетях о его плачевном состоянии
В мэрии Нижнекамска опровергли информацию из соцсетей, согласно которой детский сад №12 находится в плачевном состоянии.
Информация об этом была опубликована в ряде пабликов города. По словам пользователей, после капремонта в дошкольном учреждении течет крыша и ничего не работает.
Как уточнили в исполкоме города, в 2018 году детский сад был отремонтирован в рамках республиканской программы капитального ремонта дошкольных образовательных организаций.
Во время капремонта заменили инженерные коммуникации, оконные проемы, дверные блоки, входные группы, санитарные узлы, проведены отделочные работы и ремонт фасада.
Также детсад укомплектовали новой мебелью и техническим оборудованием. Факты, указанные в обращении, не подтвердились, констатировали в мэрии Нижнекамска, добавив, что учреждение находится на гарантийном обслуживании подрядной организации, выполнившей капитальный ремонт.ОбществоИнфраструктураОбразование
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