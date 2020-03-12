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МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре до 23 м/с

15:13, 12.03.2020
МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре до 23 м/с
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий.

Так, по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем и вечером 13 марта на территории Татарстана ожидается сильный юго-западный ветер порывами 18—23 м/с, в Казани — до 21 м/с.

Сильный ветер до 20 м/с сохранится и ночью, 14 марта, сообщили в МЧС РТ.

Ранее профессор КФУ рассказал, что температура в марте будет выше нормы.

Общество Татарстан
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