МЧС предупреждает татарстанцев о сильном ветре до 23 м/с

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий.

Так, по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем и вечером 13 марта на территории Татарстана ожидается сильный юго-западный ветер порывами 18—23 м/с, в Казани — до 21 м/с.

Сильный ветер до 20 м/с сохранится и ночью, 14 марта, сообщили в МЧС РТ.

Ранее профессор КФУ рассказал, что температура в марте будет выше нормы.

