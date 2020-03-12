Аршавин объяснил, почему топ-клубам РПЛ сложно играть против «Уфы»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал о проблемах, которые испытывают ведущие клуба РПЛ в матчах против «Уфы».

— «Уфа» в этом сезоне очень уверенно играет против лидеров РПЛ. Почему против нее так сложно играть грандам?

— Потому что «Уфа» играет в оборонительный футбол. Команда сбитая. Состав если и меняется, то не намного. Философия там уже года три-четыре одна и та же. Плюс мы все знаем Вадима Евсеева как человека с сильным характером. И он свою уверенность передает команде. Поэтому против «Уфы» всегда сложно играть. Особенно грандам. «Уфа» постоянно закрывается и дает очень мало пространства вокруг своих ворот, — приводит слова Аршавина Sport24.

После 21-го тура «Уфа» набрала 26 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимцы сыграют на выезде с московским ЦСКА.