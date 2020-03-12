В Татарстане проводится проверка по факту отравления пожилой пары выхлопными газами в салоне машины

В Татарстане началась проверка по факту отравления двух человек выхлопными газами.

Инцидент произошел 11 марта. В гараже на улице Тэцевской в Казани в салоне автомашины ВАЗ-21099 были обнаружены тела 60-летнего мужчины и 53-летней женщины с признаками отравления выхлопными газами.

Предполагается, что мужчина и женщина получили смертельные отравления в результате того, что от выхлопной трубы автомобиля отсоединился укрепленный на ней шланг для вывода продуктов горения из гаража на улицу.

В настоящее время тела отправлены на экспертизу. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Следкома РТ.