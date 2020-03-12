Мэрия Казани объяснила образование пробок на пригородных дорогах

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Мэрия Казани объяснила образование пробок на пригородных дорогах.

Как отметили в исполкоме города, территории некоторых поселков, например, таких как Салмачи, Новая Сосновка, Званка и другие, застраивались индивидуальными жилыми домами стихийно, хаотично и без согласованной с городскими властями градостроительной документации, так как ранее не являлись территорией города Казани.



Таким образом, сложившаяся планировочная структура улично-дорожной сети поселков сформировалась без учета необходимой нормативной ширины дорог и, соответственно, без учета возможности организации полноценного безопасного дорожного движения. Позже эти территории присоединили к территории Казани с имеющимися планировочными проблемами.



Дорожная обстановка еще больше обострилась в связи со строительством на территории соседних муниципальных районов Татарстана жилых комплексов, что существенно увеличило количество автомобильного транспорта.



Хотя жители этих жилых комплексов территориально находятся вне границ города, но при этом они пользуются всей городской социальной и транспортной инфраструктурой, тем самым увеличивая нагрузку на улично-дорожную сеть, не рассчитанную на население, проживающее за пределами города, сообщили «Реальному времени» в мэрии.

Ранее сообщалось, что дороги в пригородах — буквально все въезды и выезды из Казани — каждый день задыхаются в пробках. Подробнее о ситуации — в материале интернет-газеты.