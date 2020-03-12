Мухаметшин объяснил, почему нужно поддержать поправки в Конституцию

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал журналистам, почему парламент поддержал абсолютным большинством голосов поправки в Конституцию и призвал граждан страны сделать то же самое на всенародном голосовании.

— Этот документ (поправки, — прим. ред.) имеет полное право на жизнь, и его смело можно выносить на всенародное голосование. Думаю, и российские граждане понимают и ответственный период, и усилия президента, направленные на социальные вопросы, и укрепление государственности внутри страны, и укрепление самой государственности. Плюс еще есть внешние вопросы, связанные с непростой ситуацией, внешнеполитической обстановкой.

Конечно, поправки должны быть поддержаны самими гражданами, равно как и депутатами действующего парламента нашей страны, — передает слова Мухаметшина корреспондент «Реального времени».