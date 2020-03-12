В Татарстане в многоквартирном доме загорелся щиток: спасено три человека

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевске при пожаре спасли пожилую женщину и двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Пожар произошел на проспекте Строителей, 21. На лестничной клетке четвертого этажа пятиэтажного дома загорелся электрощит. Сотрудники пожарной охраны спасли с пятого этажа по лестничному маршу при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов трех человек: двух 12-летних девочек и 61-летнюю женщину.

Женщина и 12-летняя девочка были переданы бригаде скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения. Еще одна девочка не пострадала.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.