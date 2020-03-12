Казанский Кремль прокомментировал кандидатуру Кондратьева на пост председателя ЦИК РТ

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Во время своего брифинга, который состоялся сегодня в Кабмине РТ, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос о возможной кандидатуре депутата Госсовета РТ Андрея Кондратьева на пост председателя ЦИК республики.

Предполагается, что сегодня на заседании парламента Кондратьев сложит депутатский мандат. Не помешает ли ему претендовать на должность руководителя Центризбиркома отсутствие юридического образования и то обстоятельство, что он на протяжении 7 лет возглавлял республиканский исполком ЕР?

«Не погружена в биографию Кондратьева и факты его образования. Почему его предыдущая работа должна противоречить последующей? — ответила вопросом Галимова. — А что касается планов в Госсовете, давайте дождемся заседания. За это должны проголосовать депутаты, должны пройти все процедуры. А если произойдет назначение, тогда мы и будем комментировать официально, пока это делать преждевременно».

Ранее ЦИК России направил обращение президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением назначить членом Центризбиркома Татарстана с правом решающего голоса Андрея Кондратьева.

