Эксперт предложил решение транспортных проблем казанских поселков

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич рассказал о мерах, которые могут решить транспортные проблемы казанских поселков.

Он подчеркнул, что предотвратить транспортный коллапс можно, выработав конкретное решение по каждой ситуации отдельно.

«Если поселок тупиковый, то решить проблему сообщения с ним просто, правда, это потребует определенных затрат. Надо построить еще одну связь — и появится сквозное движение. Причем таких тупиков на сегодня не так и много — от силы пять—семь», — заявил эксперт «Реальному времени».

Также Дембич считает важным создать дополнительные связи города с объездной дорогой. Кроме того, необходимо соединить старые и новые дороги там, где можно сделать это короткими участками.

Подробнее о ситуации с пробками на въезде и выезде из Казани читайте в материале «Реального времени»