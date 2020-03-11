В правительстве рассказали, работники каких компаний получали самые большие зарплаты в 2019 году

По итогам 2019 года самыми высокооплачиваемыми стали сотрудники финансовых и страховых компаний.

В этих отраслях среднемесячный размер оплаты труда превысил отметку в 100 тыс. рублей. Это на 11,7% больше, чем в 2018 году, следует из нового бюллетеня Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ), на который ссылается ТАСС.



В целом среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 47,5 тыс. рублей.



Ранее в исследовании Финансового университета при правительстве РФ говорилось, что реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году. Наибольший рост прогнозируется в пяти регионах — Татарстане (3,4%), Якутии и Ленинградской области (по 3,2%), Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области (по 3%).