Little Big представит Россию на Евровидении

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Россию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2020 года в Роттердаме, будет представлять группа Little Big.

«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга», — объявил ведущий программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов.(цитата по ТАСС)

Напомним, ранее российская группа Little Big презентовала клип на песню Go Bananas. За 10 часов ролик набрал в YouTube более 2 млн просмотров.

