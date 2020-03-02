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Little Big представит Россию на Евровидении

21:49, 02.03.2020
Little Big представит Россию на Евровидении
Фото: скриншот видео

Россию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2020 года в Роттердаме, будет представлять группа Little Big.

«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга», — объявил ведущий программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов.(цитата по ТАСС)

Напомним, ранее российская группа Little Big презентовала клип на песню Go Bananas. За 10 часов ролик набрал в YouTube более 2 млн просмотров.

ОбществоКультура
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