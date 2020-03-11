Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось до 28

За последний сутки число зарегистрированных в России заболеваний коронавирусом увеличилось на 8, до 28. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



Шестеро больных находятся в Москве и двое — в Московской области. Все посещали Италию в последние 2 недели.

Два дня назад коронавирус был обнаружен у троих человек в Москве и одного россиянина в ОАЭ.

Стоит отметить, что сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.