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Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось до 28

19:55, 11.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Число зарегистрированных в России случаев коронавируса увеличилось до 28
Фото: tatarstan.ru

За последний сутки число зарегистрированных в России заболеваний коронавирусом увеличилось на 8, до 28. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Шестеро больных находятся в Москве и двое — в Московской области. Все посещали Италию в последние 2 недели.

Два дня назад коронавирус был обнаружен у троих человек в Москве и одного россиянина в ОАЭ.

Стоит отметить, что сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Происшествия
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