Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Курс доллара поднялся выше 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 17.35 стоимость доллара выросла на 0,93% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 72,06 рубля. Курс евро, в свою очередь, повысился на 1,3%, до 81,5 рубля.

Напомним, что 9 марта курс доллара на международных торгах превысил 75 рублей. Он повышается на фоне падения цены на нефть, вызванной провалом сделки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. Сделка прекращается с 1 апреля по инициативе России.